РИА Новости: проект «газового хаба» в Турции нужен Европе для энергобезопасности

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Vasily Fedosenko/Reuters

«Газовый хаб» в Турции необходим для энергобезопасности европейских стран, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших сторон. Об этом РИА Новости рассказал источник агентства в Анкаре.

«Европа сможет получать газ, у нее не будет проблем с энергобезопасностью. Говорилось о возможности подключения к проекту других источников, чтобы удовлетворить все возможные потребности, в случае если они вырастут. Это проект, рассчитанный на преодоление препятствий», — отметил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в ходе брифинга, что в российская сторона пока нет имеет понимания того, как будет работать турецкий газовый хаб.

До этого сообщалось, что газовый хаб в Турции могут создать в месте выхода ветки «Турецкого потока» в провинции Кыркларэли.

19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба для снабжения европейских государств топливом.

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