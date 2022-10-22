Лидер Приднестровья Красносельский заявил об уменьшении поставок энергии в Молдавию

Ограничения поставок газа привели к уменьшению поставок электроэнергии в Молдавию. Об этом заявил лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

«С понедельника ограничим поставку газа на МГРЭС. Вместо 70% пакета останется 27% экспорта в Молдавию», — отметил Красносельский.

По его словам, уже скоро наступит ноябрь, и если поставки будут на таком же уровне, то с учетом необходимости отправлять энергию на отопление и работу промышленности, пакет энергии в Молдавию сократится до 23%.

Он добавил, что у властей ПМР нет в целях уменьшение поставок электроэнергии в Молдавию. Речь идет о том, что в республике просто нет газа.

21 октября министр экономического развития Сергей Оболоник заявил, что власти Приднестровья из-за дефицита газа решили поставить на паузу работу производств на двух бюджетообразующих предприятиях страны. Речь о Молдавском металлургическом заводе и Рыбницком цементном комбинате.