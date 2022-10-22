В ФРГ предрекли закрытие части предприятий из-за отсутствия решения проблем в энергетике

Часть предприятий в Германии могут приостановить свою работу из-за отсутствия решения проблем в области энергетики. Об этом агентству DPA заявил президент Торгово-промышленной палаты страны Петер Адриан.

«По всем отраслям мы ежедневно получаем просьбу о помощи от компаний, которые больше не получают контрактов на поставку энергии на грядущий год. Если мы здесь не найдем решения, то часть нашей экономики остановится к концу года», — отметил Адриан.

По его словам, правительство Германии должно срочно принять соответствующие меры.

Он добавил, что ограничение цен на газ не сможет решить проблему. То есть господдержка помогает конечному потребителю, но для поставщиков цена на газ будет по-прежнему высокой.

21 октября сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что ФРГ придется покупать российский газ у других стран. По словам Крупаллы, Россия найдет других партнеров для продажи своего газа в случае, если Германия от него откажется.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что ФРГ планирует до конца года запустить два первых в стране терминала по приему сжиженного природного газа. По его словам, в следующем году к ним могут добавиться другие терминалы.