Alibaba Group и РЭЦ собрались отправлять на китайский рынок российские товары

Продавцы из России отправлять на китайский рынок свои товары и продавать их при помощи китайской Alibaba Group. Об этом в ходе панельной дискуссии на форуме «Сделано в России» заявил директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок, передает ТАСС.

«РЭЦ помогает российским экспортерам найти партнеров для перестройки модели работы на глобальных площадках, выйти на новые рынки в целях переориентации товаропотоков. Одним из таких примеров является наш проект, который мы запускаем совместно с компанией Alibaba Group», — отметил Мурзенок.

По его словам, что товары у российских продавцов будут закупаться напрямую. После этого они будут направлены на дальнейшую дистрибуцию по доступным каналам Alibaba Group. Для этого будут использоваться все имеющиеся онлайн и офлайн-инструменты.

Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B, а также розничная онлайн-торговля.

В начале октября председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Витай Манкевич на мероприятии по вопросам поддержки российского бизнеса заявил, что в России запустили программу по поиску поставщиков в Китае для представителей российского бизнеса на фоне осложнений отношений с Западом.