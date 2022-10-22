Премьер Португалии заявил о превращении страны в экспортера энергии из-за нового трубопровода

Строительство нового трубопровода, который соединит Иберийский полуостров с Центральной Европой, поможет Португалии стать поставщиком зеленого водорода. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, передает португальский телеканал SIC.

«Когда мы говорим о зеленом водороде, речь идет не просто о его транспортировке с использованием порта Синиш. Перед нами стоит гораздо более серьезный вопрос: мы можем производить водород и экспортировать произведенный нами газ», — отметил Кошта.

По его словам, текущий проект трубопровода выглядит для Португалии более выгодно с экономической точки зрения, чем поставки газа в Европу из Алжира. При этом от данной идеи решили отказаться.

Он добавил, что переход на возобновляемые источники энергии займет десятки лет. Поэтому, в течение этого периода, можно использовать выгодное расположение порта Синиш, который находится ближе всего к экспортерам газа. Речь идет о США, Нигерии и других странах.

21 октября испанская газета ABC писала, что строительство нового газопровода BarMar, который соединит Испанию и Францию, не удастся завершить в ближайшие восемь лет. Странам необходимо искать другие пути снижения энергетической зависимости от поставок российского топлива.