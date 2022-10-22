Премьер Португалии заявил о превращении страны в экспортера энергии из-за нового трубопровода

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Строительство нового трубопровода, который соединит Иберийский полуостров с Центральной Европой, поможет Португалии стать поставщиком зеленого водорода. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, передает португальский телеканал SIC.

«Когда мы говорим о зеленом водороде, речь идет не просто о его транспортировке с использованием порта Синиш. Перед нами стоит гораздо более серьезный вопрос: мы можем производить водород и экспортировать произведенный нами газ», — отметил Кошта.

По его словам, текущий проект трубопровода выглядит для Португалии более выгодно с экономической точки зрения, чем поставки газа в Европу из Алжира. При этом от данной идеи решили отказаться.

Он добавил, что переход на возобновляемые источники энергии займет десятки лет. Поэтому, в течение этого периода, можно использовать выгодное расположение порта Синиш, который находится ближе всего к экспортерам газа. Речь идет о США, Нигерии и других странах.

21 октября испанская газета ABC писала, что строительство нового газопровода BarMar, который соединит Испанию и Францию, не удастся завершить в ближайшие восемь лет. Странам необходимо искать другие пути снижения энергетической зависимости от поставок российского топлива.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть