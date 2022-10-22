The Conversation: введение потолка цен на нефть обернется повышением доходов России

Западу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, так как рестрикции только повышают доходы Москвы. Об этом пишет австралийское издание The Conversation.

В публикации отмечается, что экономические ограничения только приводят к росту цен на энергоносители и вызывают резкое повышение инфляции по всему миру.

В качестве примера авторы статьи рассматривают инициативу о лимите цен на продажу нефти. Согласно плану ЕС, ограничение стоимости «черного золота» должно ослабить Россию и сократить возможности финансирования специальной военной операции.

Однако The Conversation напоминает, что в мире есть страны, которые хотят покупать российские нефтепродукты. Таким образом, Россия не теряет, а только увеличивает доходы.

Авторы полагают, что с учетом роли России в поставках энергоносителей, ограничения могут обернуться крупным потрясением для мировой сферы энергоснабжения.

Накануне Bloomberg сообщило, что власти США стремятся установить потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель, чтобы сохранить поставки российского топлива на мировые рынки.

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов подчеркнул, что желание США установить предельные цены на нефть из России приведет лишь к подорожанию топлива для самих Штатов.