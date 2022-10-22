Юрист предупредила, что уехавшие за рубеж россияне могут потерять право на налоговый вычет

Руководитель практики правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Елена Родионова заявила, что уехавшие за рубеж россияне могут потерять статус налогового резидента РФ и лишиться права на получение имущественного налогового вычета, передает РИА Новости.

Она напомнила, что налоговый резидент — человек, который находился в РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. При этом не играет роли, к одному календарному году эти месяцы относятся или нет. Для резидентов и нерезидентов РФ действуют разные ставки НДФЛ. Нерезиденты платят НДФЛ по ставке 30% со своих доходов.

Таким образом, как указала юрист, граждане России, которые уехали из страны в феврале-марте 2022 года и не вернулись назад, уже перестали быть налоговыми резидентами, и до конца нынешнего года их налоговый статус не изменится. При этом она уточнила, что россияне, покинувшие страну после 21 сентября и не планирующие вернуться назад, станут нерезидентами в 2023 году.

Как рассказала эксперт, лишение статуса налогового резидента автоматически влечет за собой утрату права на получение всех видов налоговых вычетов по НДФЛ – стандартных, социальных, имущественных, инвестиционных.

«В том числе нельзя получить вычет при продаже жилья. Ведь право на вычеты имеют только резиденты РФ, которые были таковыми на конец налогового периода — то есть на 31 декабря», — продолжила Родионова.

Чтобы снова платить НДФЛ по ставке 13-15%, предусмотренной для резидентов, а также вернуть себе право на налоговые вычеты, человеку следует подтвердить свой налоговый статус резидента. Это значит, что надо вернуться в Россию и пребывать в стране в течение необходимого срока, добавила юрист.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, что россияне могут получить от государства раз в жизни возврат налогов на сумму в 650 тыс. рублей.