Журналист Junge Welt назвал отношения Франции и Германии «экономической поножовщиной»

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Global Look Press

Обозреватель Junge Welt Йорг Кронауэр пришел к выводу, что «дружба» Франции и Германии в действительности представляет собой постоянные разногласия и борьбу между собой, а Евросоюз для обеих стран лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей.

Автор материала пишет, что Берлин и Париж сходятся во мнении лишь в том, что для «продавливания» своих интересов в мировой политике необходим ЕС в качестве усиливающего фактора.

Журналист поясняет, что национальные интересы Франции и Германии кардинально различаются, а именно они в политике обеих стран стоят приоритетнее общеевропейских.

«Самое зримое выражение так называемой дружбы — это постоянные политические кулачные бои и экономическая поножовщина», — добавил Кронауэр.

Так, например, в Париже считают, что Берлин использует экономическое превосходство для нечестной борьбы с партнерами по ЕС, пишет обозреватель.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон «разъярен» из-за решения канцлера Германии Олафа Шольца направить миллиарды евро в энергетическую сферу ФРГ без предварительных консультаций с Парижем.

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