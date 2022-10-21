«Авито Недвижимость»: аренда квартир в России в июле — сентябре подорожала на 15%

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В России в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года средняя ставка долгосрочной аренды жилья выросла на 15%. Такие данные привели аналитики сервиса «Авито Недвижимость», написало агентство ТАСС.

В среднем аренда квартир выросла в цене до 23 тыс. руб. в месяц. Однокомнатные квартиры стали стоить 19 тыс. руб., двухкомнатные — 25 тыс. руб. Аренда трехкомнатной квартиры обойдется в 40 тыс. руб.

Больше всего оплата съемного жилья выросла в цене в Ростове-на-Дону — 28%. В Москве аренда подорожала на 23%, в Саратове — на 15,4%. В Казани средняя ставка аренды повысилась на 15%.

На этой неделе заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин рассказал, что почти каждый десятый ипотечный заемщик в России берет кредит на недвижимость, чтобы потом заработать на сдаче приобретенного объекта в аренду.

В середине октября основатель агентства недвижимости «РОЙАЛ – недвижимость» Камила Мавлутхонова назвала категории арендаторов, которым отказывают чаще всего. На первом месте в списке – студенты.

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