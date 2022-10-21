Bloomberg: США хотят добиться введения потолка цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Власти США стремятся установить потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель, чтобы сохранить поставки российского топлива на мировые рынки. Об этом сообщает Bloomberg.

«Более высокий потолок урезал бы одну из публично заявленных целей плана, которая состоит в том, чтобы лишить Москву доходов от продажи нефти, которые помогают финансировать (спецоперацию на Украине. — «Газета.Ru»)»,— сказано в сообщении.

По данным Bloomberg, стратегия Вашингтона способствует удержанию нефти из России на рынке, что важно в связи с приближающимися промежуточными выборами в США и ростом цен на бензин.

Как отмечает агентство, правительство США при определении потолка цен учитывало, что данное значение должно покрывать производственные затраты РФ и стимулировать продолжение нефтедобычи. По более раннему плану Минфина США ценовые ограничения должны были быть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

Ранее глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что западные страны пока не приняли решения по установлению уровня предельной цены на нефть из РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть