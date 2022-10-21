Косметический бренд Lamel убрали с российских маркетплейсов из-за поста о Крымском мосте

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yapokupayu.ru

Крупные российские торговые сети прекратили сотрудничество с британским производителем косметических средств Lamel из-за поста о взрыве на Крымском мосту, сообщает ТАСС.

Минпромторг разослал в отраслевые торговые ассоциации и организации в сфере интернет-торговли сведения о том, что брендом Lamel Professional поддерживает террористические действия на территории России.

В результате отказались от сотрудничества с брендом косметики отказались крупнейшие торговые сети, среди которых Ozon, Wildberries, Lamоda, «Рив Гош», «Иль де Ботэ», «Золотое яблоко».

9 октября администраторы бренда опубликовали в социальных сетях подборку «огненных» макияжей. Также компания назвала день взрыва на Крымском мосте праздничным «днем хлопка».

Британская марка декоративной косметики Lamel была запущена в 2012 году в Лондоне. Ее основательницей является уроженка Украины Наталья Яроменко.

О том, как в стране сейчас живут работники покинувших Россию брендов читайте в материале «Газеты.Ru».

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