Экономист Беляев спрогнозировал курса доллара в районе 60 — 62 рублей в ближайший месяц

Курс американской валюты по отношению к российской в течение ближайшего месяца закрепится на уровне 60 – 62 рублей. Такое мнение в беседе с RT высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Экономист назвал базовым соотношение 60 — 62 рублей за доллар.

«Я думаю, что если не будет экстраординарных действий, то курс вот такой и будет в ближайший месяц. С евро то же самое. Он чуть ниже доллара, может, будет колебаться вверх и вниз, но все как было, так и есть», — заключил Беляев.

Ранее 21 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм» предположил, что американский доллар до конца осени останется в диапазоне 57 — 67 рублей. Главную поддержку нацвалюте, утверждает Васильев, оказывает сохранение профицитного текущего счета платежного баланса в условиях высоких цен на нефть, газ и другое сырье.

На этой неделе глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что курс отечественной валюты будет постепенно ослабевать и к 2025 году с 68,1 рубля достигнет отметки в 72,2 рубля по отношению к доллару.