Bloomberg: банки в ОАЭ стали тщательнее проверять клиентов из России

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Ahmed Jadallah/Reuters

Бизнесмены из России на фоне санкций все чаще регистрируют бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — из-за этого некоторые банки в этой стране стали с большей осторожностью относиться к новым клиентам из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника агентства, в частности это касается крупных частных банков со связями с Соединенными Штатами, Великобританией и странами Евросоюза. Отмечается, что к некоторым клиентам даже приходят домой.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Henley & Partners сообщало, что недвижимость в Дубае купят четыре тысячи миллионеров в 2022 году, что суммарно станет самой большой долей привлеченного частного капитала в мире.

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