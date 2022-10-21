Daily Mail: в Австралии сгоревший дом решили продать за $5 млн

В Австралии дом, который пострадал от пожара и стал непригодным для жизни, решили продать примерно за $5 млн (около 306,8 млн рублей), написала газета Daily Mail.

Речь об особняке площадью 1530 квадратных метров, который расположен по адресу Wentworth road в районе Стратфилд (Strathfield) недалеко от Сиднея. В феврале 2021 года в доме случился пожар. За полгода до этого его купили за $4,79 млн. Теперь цену решили поднять, притом что средняя стоимость дома в этом районе составляет $3,5 млн.

До того как здание сгорело дотла, в нем было восемь спален и четыре ванные комнаты. Стоимость его аренды составляла $1490 в неделю.

На этой неделе стало известно, что россияне бросились скупать недвижимость на популярном турецком курорте Бодрум. В третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года спрос на элитную недвижимость в этом городе повысился на 40% относительно второго квартала (апрель — июнь) 2022 года.

До этого пресс-служба сервиса «Домклик» сообщила, что стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в России при покупке в ипотеку с января по сентябрь 2022 года увеличилась на 4,9%.