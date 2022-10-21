Bloomberg рассказал об особенностях структуры газохранилищ в ЕС

Около 10% газа от всего объема в газохранилищах Евросоюза непосредственно контролируются чиновниками стран объединения, сообщает Bloomberg.

Правительства стран от Италии до Нидерландов регулируют обозначенный объем газа с помощью национальных стратегических резервов. Оставшимся объемом распоряжаются международные торговые компании, энергетические и промышленные предприятия, приводит текст публикации Общественная служба новостей.

Они имеют возможность продавать газ тому, кто предложит самую высокую цену, включая другие страны.

Европейская газовая сеть должна обеспечивать переток поставок между рынками отдельных стран. До тех пор, пока в ней будет достаточно топлива, баланс сохранится. На фоне похолодания в Германии может начаться дефицит газа у ее соседей, а это разрушит солидарность объединения.

«Возможности системы на практике еще никогда не проверялись. Многое будет зависеть от того, насколько сурова будет эта зима», – цитирует Life.ru аналитика Wood Mackenzie Грэма Фридман.

Он отметил, что в случае холодной зимы объем запасов к концу марта сократится до 10%, что снова приведет к борьбе за поставки в преддверии зимы 2023-2024 годов.