Евросоюз заявил о готовности вводить против России новые санкции

Евросоюз заявил о готовности при необходимости вводить новые санкции против России, сообщает РИА Новости, ссылаясь на опубликованные выводы по итогам саммита Евросоюза.

«ЕС еще более усилил свои ограничительные меры против России и остается готовым продолжить это делать», — говорится в документе.

В союзе подчеркнули важность обеспечения исполнения уже введенных санкций, а также пресечение их обхода. При этом новых санкционных мер анонсировано не было.

Также ЕС призвал остальные страны присоединиться к европейским санкциям. Также сообщается об активизации усилий в агитационном направлении.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Евросоюзу становится все труднее разрабатывать новые санкции против России, так как набор потенциальных ограничительных мер практически исчерпан.

При этом ряд стран Евросоюза настаивают на введении новых санкций после массированного удара высокоточным оружием по объектам на Украине.