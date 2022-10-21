DPA: в Германии выросло число случаев мошенничества с дровами

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РИА Новости

Начало отопительного сезона повысило спрос на древесину в Германии, что, в свою очередь, увеличило число случаев мошенничества с дровами, пеллетами и инструментами по дереву. Об этом написало агентство DPA со ссылкой на сообщение полиции.

«Резко возросший спрос на древесину приводит к резкому увеличению числа случаев мошенничества с дровами и инструментами по дереву», — написало агентство.

Уточняется, что покупатели переводили деньги за дрова, пеллеты и инструменты, но так и не дожидались товар.

Как пишет издание, в 2022 году в восточной части немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания зарегистрировали более 30 подобных случаев мошенничества с древесиной. В 2021 году фиксировали лишь один подобный инцидент.

Во второй половине сентября издание Washington Post опубликовало материал, где утверждало, что европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние. Авторы писали, что в ряде европейских регионов зарегистрировали нехватку дров и их воровство.

В Польше чиновники даже задумались над раздачей многоразовых противодымных масок, так как зимой граждане могут начать жечь мусор, чтобы согреться.

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