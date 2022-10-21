LG Electronics назвала необоснованными сообщения о переносе производства из России

Представитель южнокорейской компании LG Electronics опроверг сообщения о планах фирмы перенести производство из России в страны Центральной Азии. Об этом она сообщила изданию Business Post.

«LG Electronics не рассматривает возможность переноса российского завода в Узбекистан или Казахстан. Сообщение российского средства массовой информации беспочвенно», — сообщил представитель.

Ранее сообщалось, что финская компания Orion Pharma (OP) приступила к ликвидации российского офиса — его планируют закрыть до конца года.

По словам источника, в настоящее время идут увольнения сотрудников местного подразделения.

Издание также обратило внимание, что на крупнейших рекрутинговых сервисах HeadHunter и SuperJob не размещено ни одной открытой вакансии со стороны данной компании.

До этого сообщалось, что за первые шесть месяцев 2022 года фармакологические компании в России решили не проводить или приостановили почти 50% запланированных клинических исследований инновационных лекарств.