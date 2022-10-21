Guardian: миллионы британцев с трудом оплачивают услуги ЖКХ

В британском издании The Guardian опубликованы результаты исследования социологов Управления по финансовому надзору (FCA) о способности жителей Великобритании оплачивать свои счета, передает ФАН.

По итогам опроса, который провело FCA, оказалось, что сейчас около 7,8 миллионов британцев с огромным трудом справляются с оплатой коммунальных квитанций. Это примерно на 2,5 миллиона человек больше, чем наблюдалось в 2020 году.

Причина в отставании зарплат от темпов инфляции, которая уже перевалила за 10%.

Отмечается, что из-за катастрофического дефицита необходимых средств более четырех миллионов британцев вынуждены были отложить до лучших времен оплату счетов за ЖКУ или кредитов за четыре месяца с февраля по июнь.