Аналитики назвали фонды с регулярной выплатой дохода наиболее популярными у россиян

Фонды с выплатой дохода пользовались наибольшей популярностью у клиентов Управляющей компания «Первая» в третьем квартале 2022 года. Об этом свидетельствуют данные портала InvestFunds за июль, август и сентябрь.

Пресс-служба инвестиционной компании УК «Первая» констатирует, что больше всего средств — 8,9 млрд руб. за три месяца — пайщики вложили в «Фонд смешанный с выплатой дохода». Он инвестирует в диверсифицированный портфель из акций и облигаций. Купоны (доход с облигаций) и дивиденды (доход с акций) зачисляются на банковский счет инвестора раз в квартал. Гасить паи, то есть продавать свою долю фонду для получения дохода, не нужно.

На втором месте — «Фонд облигаций с выплатой дохода», который устроен так же. Он вкладывает средства клиентов в долговые бумаги самых надежных российских компаний из различных отраслей экономики. В этот фонд пайщики разместили 8,1 млрд руб., сообщает УК «Первая».

4,4 млрд руб. клиенты инвестировали в «Фонд российских облигаций». Он состоит из государственных и корпоративных долговых бумаг. Эти консервативные инструменты обеспечивают заемщику максимальную финансовую устойчивость.

Фонды УК «Первая», которые вкладывают средства в акции, в силу высокой волатильности рынка привлекли существенно меньше средств. Тем не менее фонд «Топ Российских акций», в который входят акции из индекса Мосбиржи, собрал 1,6 млрд руб.

В «Фонд акций с выплатой дохода» клиенты вложили 830 млн руб. Он инвестирует в портфель из акций надежных компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды.

Наибольшую доходность клиентам принесли фонды, которые инвестируют в краткосрочные облигации (стоимость бумаги и проценты выплачиваются клиенту в срок до года) и инструменты денежного рынка, например сделки обратного РЕПО. По такой сделке клиент покупает ценную бумагу, а фонд гарантирует ее выкуп в установленный срок по фиксированной цене. Это хороший способ сохранить средства в турбулентные времена, подчеркивают представители управляющей компании.

Лучшие результаты, отмечает УК «Первая», показал фонд «Сберегательный». За три месяца он вырос на 1,94%. Фонд «Консервативный смарт» вырос на 1,74%, «Накопительный» — на 1,31%.