Бундесбанк: экономика Германии находится на пороге рецессии

Экономика Германии рискует вступить в рецессию уже в ближайшее время из-за усиления энергетического кризиса, роста цен на энергоносители и рекордной за последние 70 лет инфляции в стране. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Федерального банка ФРГ (Бундесбанка).

«Уровень инфляции в Германии впервые за 70 лет выражается двузначными числами — экономика, вероятно, находится на пороге рецессии», — пришли к выводу аналитики Бундесбанка.

Способствовать вхождению экономики ФРГ в состояние рецессии также будет спад промышленного производства. Восстановить прежние темпы экономического роста властям будет крайне сложно из-за отсутствия поставок российского газа.

«Высокие затраты на электроэнергию могут иметь аналогичный эффект и привести к падению производства, особенно в промышленности. В целом, в зимнем отопительном сезоне объем производства в экономике может значительно снизиться», — заключили эксперты.

29 сентября пресс-служба национального Федерального статистического управления (Destatis) опубликовала информацию, согласно которой годовая инфляция в Германии по итогам первого месяца осени, по предварительной оценке, ускорилась до рекордных 10%. За это время средний уровень потребительских цен в стране вырос на 8,8% в годовом выражении.