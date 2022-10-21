В Приднестровье парламент утвердил введение режима ЧП в экономике из-за дефицита газа

close
100%
Wikimedia Commons

Парламент непризнанного Приднестровья утвердил указ президента Вадима Красносельского о введении режима чрезвычайного экономического положения из-за дефицита поставок газа. Об этом сообщает пресс-служба приднестровского лидера по итогам заседания законодательного органа, передает ТАСС.

«Депутаты Верховного совета, заслушав доводы и аргументы, получив ответы на интересующие вопросы, утвердили президентский указ, единогласно поддержав все предложенные в нем мероприятия», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что указ президента вступит в силу по истечении шести часов после обнародования и будет действовать 11 суток.

Ранее совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики ввел чрезвычайное экономическое положение. Во время действия положения в первую очередь будут снабжаться электричеством социально значимые объекты.

До этого премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявляла, что молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» может потерять свою газотранспортную сеть, если не вернет выделенные правительством деньги в кредит для помощи в оплате счетов перед российской государственной энергетической компанией «Газпром».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть