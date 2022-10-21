В Приднестровье парламент утвердил введение режима ЧП в экономике из-за дефицита газа

Парламент непризнанного Приднестровья утвердил указ президента Вадима Красносельского о введении режима чрезвычайного экономического положения из-за дефицита поставок газа. Об этом сообщает пресс-служба приднестровского лидера по итогам заседания законодательного органа, передает ТАСС.

«Депутаты Верховного совета, заслушав доводы и аргументы, получив ответы на интересующие вопросы, утвердили президентский указ, единогласно поддержав все предложенные в нем мероприятия», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что указ президента вступит в силу по истечении шести часов после обнародования и будет действовать 11 суток.

Ранее совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики ввел чрезвычайное экономическое положение. Во время действия положения в первую очередь будут снабжаться электричеством социально значимые объекты.

До этого премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявляла, что молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» может потерять свою газотранспортную сеть, если не вернет выделенные правительством деньги в кредит для помощи в оплате счетов перед российской государственной энергетической компанией «Газпром».