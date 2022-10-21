Politico: страны Балтии и Польша предложат ЕС рассмотреть новый пакет санкций против РФ

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Литва, Латвия, Эстония и Польша предложат Евросоюзу рассмотреть новый пакет санкций против России. Об этом пишет Politico.

По информации издания, новый пакет санкций может включить запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Пакет санкций может быть представлен в пятницу на саммите ЕС в Брюсселе.

Сообщается, что главной темой саммита станет ситуация на Украине. Новый пакет ограничений может включить санкции в сфере энергетики и технологий. Также могут быть предложены ограничения импорта российских алмазов.

В публикации говорится, что европейские дипломаты не анонсировали введения нового пакета санкций «в ближайшей перспективе».

Ранее министр казначейства и финансов Нуреддин Небати заявлял, что Турция сможет закупать и транспортировать российскую нефть без финансирования и страхования Запада. Он отметил, что Турция должна предпринять необходимые шаги для удовлетворения потребностей страны.

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