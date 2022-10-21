Мишустин: давление Запада на Москву и Минск отражается на рынке Евразийского экономического союза

Международные санкции западных стран против России и Белоруссии отражаются на потенциале Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Армения, Казахстан и Киргизия. Однако интеграция стран проходит на должном уровне, приводит слова премьер-министра России Михаила Мишустина ТАСС.

«Наша интеграция развивается в нынешних непростых обстоятельствах — на фоне турбулентности глобальной экономики и растущей геостратегической напряженности. Внешнее давление на Россию и Белоруссию, безусловно, отражается на всех участниках «пятерки», и в первую очередь — на функционировании единого рынка», — заявил Мишустин.

По его словам, путь жестких санкций западных стран, направленных против России и Белоруссии, недопустим для международной системы отношений. Но Москве и Минску нужно быть готовыми к тому, что такой подход со стороны Евросоюза и США продлиться еще долгое время.

«Недружественные действия ряда западных стран, выбранный ими путь санкций, давления и политического шантажа неприемлем для современных международных отношений. Но мы отдаем себе отчет, что такая политика не поменяется в одночасье, и должны готовить решения на стратегическую перспективу», — заключил Мишустин.

20 октября премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 1 трлн руб. для покрытия дефицита федерального бюджета по итогам 2022 года. Дисбаланс между доходами и расходами бюджета был обусловлен действием международных санкций против Москвы.