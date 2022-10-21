Российские компании лишились до 10% штата после начала мобилизации

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Мобилизация, стартовавшая в России 21 сентября, уже успела повлиять на соотношении спроса и предложения на рынке труда. В отдельных случаях компании лишились до 10% своих сотрудников, в перспективе доля призванных может увеличиться до 30% от штата фирм, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования кадрового агентства Kontakt InterSearch Russia.

«Для значительного числа российских предприятий мобилизация не прошла незамеченной — в отдельных случаях они лишились до 10% своих сотрудников. В абсолютном большинстве под призыв попали рядовые сотрудники — доля тех, кто сообщил о мобилизации руководства, не превысила 4%», — говорится в материале.

При этом уровень опасений российских компаний по поводу нехватки квалифицированных специалистов за год почти не изменился. Этот показатель вырос с конца 2021 года всего на 1% — с 66% до 67%, указали в рекрутинговой фирме Get experts.

В то же время руководства компаний используют различные меры для удержания ценных кадров. Среди наиболее распространенных способов — предложения профессионального (30%) и карьерного (25%) роста, увеличение размера вознаграждения (25%), смена формата работы на гибридный или удаленный (12%), обучение за счет компании (7%) и пересмотр социального/компенсационного пакета (6%).

Однако если норматив Министерства обороны по набору граждан для мобилизации будет исполнен, дефицит квалифицированных работников в России может вырасти. На этой неделе ведомство приняло решение призывать не более 30% работающих на каждом предприятии.

В настоящее время в стране насчитывается порядка 75 млн занятых граждан. Это означает, что в обозримом будущем российский рынок труда может потерять миллионы сотрудников, сообщается в статье.

21 сентября генеральный директор кадрового центра Минстроя (Роскапстрой) Елена Сенкевич заявила о большом дефиците кадров в строительном секторе. Это обусловлено растущими темпами роста объемов возведения новых объектов недвижимости и увеличением промышленного производства для нужд данной сферы.

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Мобилизация в России
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