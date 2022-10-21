Индонезия и РФ обсуждают использование карт «Мир»

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес сообщил, что официальные представители финансовых систем двух стран ведут переговоры по вопросу использования платежной системы «Мир», передает РИА Новости.

По словам дипломата, Джакарта осведомлена по поводу введения платежной системы в Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане и Турции. Таварес отметил, что рекомендовал властям также начать пользоваться этими картами.

«Насколько я знаю, многие люди [в России] пользуются картами «Мир», и возможность продолжать использовать их по приезде в Индонезию действительно способствовала бы развитию туризма в нашей стране», — подчеркнул посол.

Он также указал, что санкции, введенные против системы «Мир», могут повлиять на позицию индонезийских властей, но выразил надежду на положительное решение этого вопроса.

Ранее сообщалось, что часть турецких отелей перестали принимать карты «Мир», сославшись на угрозы санкциями.

В августе платежная система заработала в Белоруссии.

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