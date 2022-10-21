«Ъ»: российские банки стали переориентировать свой бизнес на Восток

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Thomas Peter/Reuters

Крупные российские банки вслед за российскими сырьевыми компаниями начали постепенно переориентировать свою деятельность с западных рынков на восточные, открывая в азиатских странах новые корреспондентские счета и меняя валюты проводимых финансовых операций. Однако в настоящее время атрибуты устойчивой финансовой системы более или менее реализованы только для китайского юаня, сообщает «Коммерсантъ».

«Жесткие американские и европейские санкции закрыли корреспондентские отношения в долларах и евро для крупнейших российских банков — Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Совкомбанка, «ФК Открытие» и других. Теперь для банков процесс состоит в организации расчетов в новых, мягких, или ограниченно конвертируемых, валютах и расширении корреспондентской сети в новых регионах, преимущественно в странах Азии», — говорится в материале.

Чтобы обеспечить выполнение финансовых операций и расчетов по растущему товарообороту с восточными государствами, банки за последнее время стали расширять корреспондентские сети в относительно новых для себя регионах мира.

«Чтобы обеспечить расчеты по этим товаропотокам, банки активно расширяют корсети за счет стран, которые раньше почти не замечали. Исходя из информации официальных сайтах, в валютах стран ближнего зарубежья за последние полгода корреспондентские счета открыли 22 российские кредитные организации», — сообщается в статье.

Для зарубежных банков эта тенденция позволяет заработать на комиссии от оборотов российских клиентов. Для российских финансовых организаций — возможность сохранить клиентскую базу за счет сохранения проведения транзакций и других операций, заключил «Ъ».

18 сентября французская газета Le Monde сообщила об «осторожном» спасении экономики России со стороны Китая после ввода западных санкций против Москвы. Экспорт товаров в Китай из России вырос на 50%. Однако крупнейшие банки КНР из-за опасений вторичных санкций пока не спешат финансировать закупки товаров из России.

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