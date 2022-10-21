«Эвотор»: в сентябре сильнее всего подешевели гречка и сыр

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За период сентября среди продуктовой корзины сильнее всего подешевели гречка и сыр, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Эвотор».

«В сентябре в несетевой рознице сильнее всего подешевели сыр — на 5% к августу и гречка — на 3%», — указано в сообщении.

Немного меньше — на 2% — упали цены на подсолнечное масло, а также макароны, чай, сосиски и молочные десерты. На 1% подешевели майонез, сливочное масло, геркулес, пшеничная мука, пельмени, какао и детское пюре.

Тем не менее, за сентябрь некоторые виды продуктов также подорожали — например, в среднем на 1% стали дороже молоко, кефир, молотый кофе, зефир, выпечка, рыбные пресервы и специи.

Немного дороже — на 2% — стали дороже мясные полуфабрикаты и растворимый кофе.

Без изменений в цене остались творог, сметана, сливки, соки, нектары, бутилированная вода, шоколад и карамель.

Ранее стало известно, что собрать школьника к учебному году на маркетплейсах стало дороже в среднем на 11,4%.

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