Sky News назвал имя фаворита в борьбе за пост нового премьера Британии

По информации Sky News, наибольшее количество голосов в борьбе за пост премьер-министра Великобритании на сегодняшний день набирает экс-глава минфина страны Риши Сунак. За ним следует бывший британский премьер Борис Джонсон, сообщает Общественная служба новостей.

Сунак был основным соперником во время предыдущих выборов, когда победу одержала Лиз Трасс.

В настоящее время он может рассчитывать на поддержку 21 однопартийца, отмечает НСН.

В свою очередь Джонсон пока располагает 19 голосами. Глава палаты общин Пенни Мордонт заручилась поддержкой всего шести однопартийцев.

Трасс объявила о своей отставке в четверг, 20 октября, передает ФАН. В то же время она пообещала исполнять обязанности премьера до момента избрания преемника.

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