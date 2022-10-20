В Приднестровье введено чрезвычайное экономическое положение

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Совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики ввел чрезвычайное экономическое положение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы ПМР Вадима Красносельского.

Согласно информации пресс-службы, Совбез принял решение о вводе чрезвычайного экономического положения из-за сложностей в газоснабжении.

«Учитывая негативные обстоятельства, Совбез ПМР счел целесообразным ввести на всей территории Приднестровья чрезвычайное экономическое положение. Президентом подписан соответствующий указ, который направлен в Верховный Совет для утверждения», — говорится в сообщении.

Во время действия положения в первую очередь будут снабжаться электричеством социально значимые объекты. При этом в отношении некоторых промышленных объектов, использующих природный газ, введены ограничения.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявляла, что Молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» может потерять свою газотранспортную сеть.

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