В Приднестровье введено чрезвычайное экономическое положение

Совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики ввел чрезвычайное экономическое положение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы ПМР Вадима Красносельского.

Согласно информации пресс-службы, Совбез принял решение о вводе чрезвычайного экономического положения из-за сложностей в газоснабжении.

«Учитывая негативные обстоятельства, Совбез ПМР счел целесообразным ввести на всей территории Приднестровья чрезвычайное экономическое положение. Президентом подписан соответствующий указ, который направлен в Верховный Совет для утверждения», — говорится в сообщении.

Во время действия положения в первую очередь будут снабжаться электричеством социально значимые объекты. При этом в отношении некоторых промышленных объектов, использующих природный газ, введены ограничения.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявляла, что Молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» может потерять свою газотранспортную сеть.