Нострой: спрос на квартиры в новостройках в регионах России сократился на 70% в октябре

Спрос на оформление ипотеки в новостройках в российских регионах в октябре снизился на 70% относительно октября 2021 года. Об этом рассказал президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (Нострой) Антон Глушков, написало издание РБК.

«Мы делали анализ сделок по ипотеке на первичном рынке по регионам. Падение спроса в этом октябре к октябрю 2021 года составило от 30% до 70% в зависимости от субъекта», — сказал Глушков.

Также он рассказал о появлении новой негативной тенденции, когда покупатель решает расторгнуть уже заключенный договор на покупку жилья в новостройке. По словам президента ассоциации Нострой, даже в феврале 2022 года таких случаев не было.

На прошлой неделе президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков оценил, стоит ли оперативно покупать квартиру и какие риски есть из-за падения рынка недвижимости.

В середине октября аналитики по недвижимости Сергей Зайцев и Анна Авакимян рассказали, что платеж россиян по ипотечному кредиту с января 2020 года по октябрь 2022 года вырос на 75%.