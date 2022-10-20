Центробанк Армении: рост ВВП страны составит 13% за счет притока граждан России

Армянский Центральный банк улучшил свой прогноз по ВВП с 1,6% до 13% из-за приезда в страну большого количества россиян. Об этом сообщил председатель регулятора Мартин Галстян в рамках годовой конференции Международного валютного фонда (МВФ), написало агентство Arka.

«Сейчас мы видим огромный приток россиян и ожидаем 13-процентный экономический рост в этом году. Мы видим 25-процентный рост человеческого капитала в ИТ-сфере. Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», — сказал Галстян.

Ранее 20 октября эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» рассказали, что в странах с безвизовым режимом въезда для россиян укрепились курсы национальных валют по отношению к рублю.

Среднее значение роста для валют Турции, Армении, Грузии, Киргизии и Казахстана к рублю составило 12% с начала октября. Резкий скачок курсов произошел из-за массового притока россиян, которые прибыли в эти страны после объявления частичной мобилизации 21 сентября и начали обменивать рубли на национальные валюты.

На этой неделе председатель парламента Армении Ален Симонян в рамках встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси заявил, что США играют ключевую роль в политической и экономической жизни страны.