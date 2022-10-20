США изучают возможность применения против РФ и Ирана новых санкций

Власти США изучают возможность введения новых санкций против России и Ирана из-за их военно-технического сотрудничества. Об этом заявил в рамках онлайн-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Мы продолжим привлекать к ответственности как Россию, так и Иран. Конечно, мы изучаем новые санкции», — поделился Кирби.

По его словам, США могут поддержать введенные Евросоюзом ограничения. Причиной введения новых санкций стали возможные поставки иранских беспилотников Shahed России.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ввели санкции против производителей иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed. Санкции нацелены на лиц и бизнес, лично ответственных за предоставление беспилотников, среди которых начальник генштаба, генералы и главы командования Воздушно-космических сил КСИР.