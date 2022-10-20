США изучают возможность применения против РФ и Ирана новых санкций

close
100%
Emily Elconin/Reuters

Власти США изучают возможность введения новых санкций против России и Ирана из-за их военно-технического сотрудничества. Об этом заявил в рамках онлайн-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Мы продолжим привлекать к ответственности как Россию, так и Иран. Конечно, мы изучаем новые санкции», — поделился Кирби.

По его словам, США могут поддержать введенные Евросоюзом ограничения. Причиной введения новых санкций стали возможные поставки иранских беспилотников Shahed России.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ввели санкции против производителей иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed. Санкции нацелены на лиц и бизнес, лично ответственных за предоставление беспилотников, среди которых начальник генштаба, генералы и главы командования Воздушно-космических сил КСИР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть