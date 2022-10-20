El Pais: Испания, Франция и Португалия договорились о «зеленом энергетическом коридоре»

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что Испания, Франция и Португалия проведут через Пиренеи «зеленый энергетический коридор» для транспортировки газа из Барселоны в Марсель. Об этом он сообщил на саммите Евросоюза в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, «коридор» свяжет Пиренейский полуостров с Францией и, следовательно, с европейским энергетическим рынком.

Санчес добавил, что встретится вновь с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Португалии Антониу Коштой 8 и 9 декабря, чтобы обсудить детали.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза, включая Польшу, Грецию и Италию, готовят новое предложение по ограничению цен на газ, ввозимый в Европу.

Кроме того, новая мера должна применяться к уже существующим долгосрочным контрактам на поставку газа. К числу соглашений, на которые будет распространяться ценовой коридор, относятся и сделки с «Газпромом».