El Pais: Испания, Франция и Португалия договорились о «зеленом энергетическом коридоре»

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Hannibal Hanschke/Reuters

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что Испания, Франция и Португалия проведут через Пиренеи «зеленый энергетический коридор» для транспортировки газа из Барселоны в Марсель. Об этом он сообщил на саммите Евросоюза в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, «коридор» свяжет Пиренейский полуостров с Францией и, следовательно, с европейским энергетическим рынком.

Санчес добавил, что встретится вновь с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Португалии Антониу Коштой 8 и 9 декабря, чтобы обсудить детали.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза, включая Польшу, Грецию и Италию, готовят новое предложение по ограничению цен на газ, ввозимый в Европу.

Кроме того, новая мера должна применяться к уже существующим долгосрочным контрактам на поставку газа. К числу соглашений, на которые будет распространяться ценовой коридор, относятся и сделки с «Газпромом».

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