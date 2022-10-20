UCA: 77,1% сальвадорцев не хотят, чтобы президент покупал биткоины за счет государства

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77,1% жителей Сальвадора не хотят, чтобы президент страны Найиб Букеле продолжал покупать биткоины на государственные деньги. Такие результаты опроса опубликовал Центральноамериканский университет (UCA).

Также, по данным опроса, 75,6% населения не использовали криптовалюту в течение всего 2022 года. Более двух третей — 65,5% — считают неудачным решение правительства о покупке биткоина.

7 сентября 2021 года вступил в силу закон о признании биткоина законным средством платежа в Сальвадоре. На тот момент курс первой криптовалюты составлял около $51 тыс., но с тех пор упал на 62%, до текущих отметок в $19 тыс. на 20 октября 2022 года.

В первой половине октября стало известно, что компания Google объявила о скором начале приема платежей за подписку на собственные облачные сервисы в криптовалюте.

В начале октября Forbes написал, что в Казахстане официально легализовали покупку и продажу криптовалют, жители страны могут открыто проводить сделки с биткоином и другими цифровыми активами за тенге через банки.

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