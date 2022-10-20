Британские власти вслед за ЕС ввели санкции против производителей иранских БПЛА Shahed

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Власти Великобритании ввели санкции против производителей иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Великобритания вводит новые санкции в отношении иранских лиц и бизнеса, ответственных за поставку в Россию беспилотников-камикадзе, которые использовались для бомбардировок Украины», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что санкции нацелены на лиц и бизнес, лично ответственных за предоставление беспилотников, — начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Багери Мохаммада, главы службы снабжения, исследований и промышленности в Министерстве обороны ИРИ бригадного генерала Сейеда Ходжатоллы Курейши, а также главы командования Воздушно-космических сил КСИР генерала Саида Агаджани.

Новость дополняется.

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