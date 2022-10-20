Британские власти вслед за ЕС ввели санкции против производителей иранских БПЛА Shahed

Власти Великобритании ввели санкции против производителей иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Великобритания вводит новые санкции в отношении иранских лиц и бизнеса, ответственных за поставку в Россию беспилотников-камикадзе, которые использовались для бомбардировок Украины», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что санкции нацелены на лиц и бизнес, лично ответственных за предоставление беспилотников, — начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Багери Мохаммада, главы службы снабжения, исследований и промышленности в Министерстве обороны ИРИ бригадного генерала Сейеда Ходжатоллы Курейши, а также главы командования Воздушно-космических сил КСИР генерала Саида Агаджани.

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