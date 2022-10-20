Курс фунта стерлингов вырос на 0,97% после отставки Трасс с поста премьера Британии

Стоимость официальной валюты Великобритании выросла на 0,97% после новостей об отставке Лиз Трасс с поста главы правительства Великобритании. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Investing.com.

В 17:55 (по мск) курс фунта стерлингов поднялся до $1,13.

Во второй половине сентября сообщалось, что стоимость официальной валюты Великобритании опустилась ниже психологически важной отметки в $1,1, обновив минимум с 1985 года. Это случилось после того, как правительство Соединенного Королевства объявило о планах по сокращению налогов в стране.

Ранее 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке в ходе выступления перед своей резиденцией на Даунинг-стрит. По ее словам, она останется в должности до тех пор, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Выборы состоятся на следующей неделе, добавила Трасс.

Затем издание The Atlantic написало, что, по данным опроса жителей Соединенного Королевства, новый премьер-министр Великобритании стала самым непопулярным политиком страны.