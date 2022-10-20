Песков: многие страны заинтересованы в освобождающихся рынках в России

Целый ряд стран сморит с интересом на освобождающиеся из-за санкций рынки в России и продумывает возможность их занятия. Об этом на форуме «Сделано в России» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но мир больше, чем коллективный Запад. И целый ряд других стран, наоборот, больше заинтересован в том, чтобы освобождающееся пространство занимать своим бизнесом»,
цитирует Пескова Life.ru.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что введённые странами Запада санкции против РФ сыграли в первую очередь против них самих, напоминает газета «Известия».

Говорит об этом сильнейший рост цен, в особенности на энергоносители.

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