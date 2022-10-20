Лукашенко жестко отчитал кабмин за попытки бизнесменов повышать цены в Белоруссии

Представители торговой сферы должны добросовестно выполнять свою работу и учитывать требования государства, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, комментируя высказывания о том, что после заморозки цен экономика страны якобы была поставлена на паузу.

«Я вижу жуткое давление на вас прежде всего, но уже и на меня начали выходить: «Ах, на паузу экономику поставили». Какая экономика на паузу поставлена? Я вас потом поставлю на паузу. Чётко должно быть», — заявил Лукашенко, говоря о ситуации с первым вице-премьером Николаем Снопковым.

По словам белорусского лидера, которые приводит Life.ru, власти оказывают всяческую поддержку предпринимателям страны. В частности, выделяют землю и выделяют средства.

Но если тот или иной бизнесмен не согласен с требованиями государства, а именно с запретом на рост цен в Белоруссии, тогда «парень, нам не с тобой», указал Лукашенко.

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