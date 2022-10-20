«Афиша» и сеть кинотеатров «КАРО» станут партнерами

Компания «Афиша» и сеть кинотеатров «КАРО» объявили о партнерстве. Теперь на сайте afisha.ru и в приложении «Афиша» можно купить билеты в кино и на мероприятия сети «КАРО».

Кроме того, сервис доступен в мобильном приложении «Салют» — виртуальные ассистенты Сбер, Джой и Афина по запросу «Билет на фильм в КАРО» или «Афиша кинотеатров КАРО» покажут постеры фильмов и список кинотеатров. Останется только выбрать только интересующий сеанс. Сразу после оплаты пользователи получат билет с QR-кодом, который нужно отсканировать перед входом в зал.

Как уточнил директор компании «Афиша» Илья Альтшулер, пользователям «Афиши» становится доступно все больше развлечений в одной точке входа.

«Ранее мы подключили к платформе театры и музеи, теперь рады сообщить о партнерстве с одной из крупнейших в России сетей кинотеатров. На площадках «КАРО», помимо рядовых киносеансов, регулярно проходят специальные показы, фестивали, премьеры – теперь зрители будут не только узнавать об этом на «Афише», а смогут сразу купить билеты», — сказал он.

В свою очередь, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети «КАРО» Ольга Проскурякова рассказала, что зрители сети очень активны в сфере диджитал. По ее словам, более 60% билетов в «КАРО» приобретаются онлайн.

«Теперь для части своих зрителей мы можем сделать такую покупку еще удобнее. У нас с «Афишей» схожие аудитории и мэтч интересов, а это является надежным фундаментом для долгосрочного партнерства», — добавила она.

Напомним, пользователи «Афиши» могут приобрести билеты на мероприятия 31 кинотеатра во всех городах присутствия сети «КАРО» в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Самаре, Сургуте и Тюмени.