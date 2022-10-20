Фармкомпания Orion Pharma опровергла сообщения о своем уходе с российского рынка

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma опровергла появившуюся в СМИ информацию о своем уходе с рынка России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На настоящий момент отсутствуют планы по ликвидации российского общества к концу года», — уточнил президент и генеральный директор компании Тим Лаппалайнен.

Он подчеркнул, что появившаяся в СМИ информация «не соответствует действительности», а приведенные в материале источники не являются достоверными.

В Orion Pharma отметили, что работают в обычном режиме и «рассматривают различные варианты продолжения коммерческих операций в России с учетом долгосрочного сотрудничества с локальными партнерами и покупателями и в целом присутствия компании на российском рынке».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, сообщала, что Orion Pharma приступила к ликвидации российского офиса — его планируют закрыть до конца года. Отмечалось, что это будет первый известный случай ухода зарубежной фармацевтической компании из РФ.