Президент Колумбии назвал США разрушителем мировой экономики

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с резкой критикой экономической политики США, которая, по его словам, разрушает мировую экономическую систему.

«Грядет неизбежный экономический кризис. Соединенные Штаты Америки фактически разрушают все экономики в мире», — цитирует его газета «Известия».

«США принимают меры защиты собственных интересов, не задумываясь об их последствиях. Экономика латиноамериканских наций опустошена, Латинская Америка разграблена. Все наши валюты падают, не только колумбийское песо», — отметил президент Колумбии.