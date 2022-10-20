Захарова обвинила США в препятствиях для поставок продовольствия и удобрений

Россия готова поставлять продовольствие и удобрения, чтобы продовольственная безопасность не подвергалась угрозам, однако США этому процессу мешают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Российская Федерация, будучи крупнейшей сельскохозяйственной державой, вносит существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и осознает, какое значение имеет экспорт российского продовольствия для социально-экономического развития многих нуждающихся стран.

«Для этих целей не менее важны наши удобрения, без которых под угрозой окажется будущий урожай. Мы готовы поставлять и продовольствие, и удобрения, и все, что необходимо для того, чтобы продовольственная безопасность в мире не подвергалась угрозам, ударам», — цитирует Захарову газета «Известия».