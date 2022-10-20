Захарова обвинила США в препятствиях для поставок продовольствия и удобрений

Россия готова поставлять продовольствие и удобрения, чтобы продовольственная безопасность не подвергалась угрозам, однако США этому процессу мешают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Российская Федерация, будучи крупнейшей сельскохозяйственной державой, вносит существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и осознает, какое значение имеет экспорт российского продовольствия для социально-экономического развития многих нуждающихся стран.

«Для этих целей не менее важны наши удобрения, без которых под угрозой окажется будущий урожай. Мы готовы поставлять и продовольствие, и удобрения, и все, что необходимо для того, чтобы продовольственная безопасность в мире не подвергалась угрозам, ударам», — цитирует Захарову газета «Известия».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть