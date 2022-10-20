Сын Трампа высмеял умение Зеленского просить деньги у Запада

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США, высмеял «умение» президента Украины Владимира Зеленского просить деньги у западных стран, передает ФАН.

На картинке изображен улыбающийся украинский лидер за рабочим столом.

В подписи к ней говорится: «За прошлый месяц я заработал $40 млрд, работая из дома! Учитесь!».

Как напоминает газета «Известия», 2 октября сообщалось, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Того же в Вашингтоне ждут от Евросоюза (ЕС).

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