Сын Трампа высмеял умение Зеленского просить деньги у Запада

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США, высмеял «умение» президента Украины Владимира Зеленского просить деньги у западных стран, передает ФАН.

На картинке изображен улыбающийся украинский лидер за рабочим столом.

В подписи к ней говорится: «За прошлый месяц я заработал $40 млрд, работая из дома! Учитесь!».

Как напоминает газета «Известия», 2 октября сообщалось, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Того же в Вашингтоне ждут от Евросоюза (ЕС).