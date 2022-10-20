В МИД РФ заявили о готовности России поставлять продовольствие и удобрения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова поставлять продовольствие и удобрения во многие страны для устранения угроз продовольственной безопасности в мире, однако этому мешают США. Ее слова на брифинге 20 октября передает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что Россия, будучи крупнейшей сельскохозяйственной державой, вносит существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

«Мы хорошо осознаем значение экспорта российского продовольствия для социально-экономического развития многих нуждающихся стран, для этих целей не менее важны наши удобрения, без которых под угрозой окажется будущий урожай», — заявила дипломат.

По ее словам, Россия готова поставлять все необходимое, чтобы продовольственная безопасность в мире не подвергалась ударам и угрозам.

«Нам очень мешают это делать, а, соответственно, наносят удар по этой самой мировой продовольственной безопасности США, максимально блокируя возможности для совершения финансовых расчетов по нашей продукции», — отметила Захарова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными. По его мнению, мировую промышленность также достаточно сложно представить без российских ресурсов и товаров.