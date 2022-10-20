Захарова обвинила Швецию в игнорирования предложения РФ совместно расследовать утечки на «Северных потоках»

Швеция проигнорировала предложение России о совместном расследовании утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС.

«Они просто ограничились формальной отпиской о том, что расследование находится в исключительной компетенции прокуратуры Швеции, которая «независима в принятии своих решений», — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что в ФРГ обвинили Россию в причастности к авариям на «Северных потоках», выразил сожаление, что весь процесс расследования проходит без участия РФ, а европейские страны перекладывают ответственность за произошедшее на РФ.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников писала, что немецкие следователи пришли к заключению, что причиной аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стала диверсия. Главным подозреваемым называется Россия.