Премьер Венгрии Орбан пожаловался на отсутствие рациональных предложений по замене газа РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пока не услышал рациональных предложений по замене российского газа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мне говорят, что российский газ плохой. Мне говорят, что мы должны прекратить покупать его. Но никто не говорит нам, чем заменить российский газ. Не через пять лет, а завтра», — написал венгерский политик.

Он также отметил, что план Европейского союза по совместным закупкам похож на процесс совместной закупки вакцин от коронавирусной инфекции, поскольку это было «медленно и дорого».

Орбан добавил, что ожидает активные дебаты на предстоящем саммите стран Европейского союза в Брюсселе.

Ранее стало известно, что 20–21 октября Еврокомиссия на саммите ЕС планирует обсудить введение новых санкций в отношении РФ.

17 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз объявит о новых санкциях против Российской Федерации, когда определит новые «цели» для них, работа по санкциям идет постоянно.