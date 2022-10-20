Премьер Венгрии Орбан пожаловался на отсутствие рациональных предложений по замене газа РФ

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Bertrand Guay/Pool/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пока не услышал рациональных предложений по замене российского газа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мне говорят, что российский газ плохой. Мне говорят, что мы должны прекратить покупать его. Но никто не говорит нам, чем заменить российский газ. Не через пять лет, а завтра», — написал венгерский политик.

Он также отметил, что план Европейского союза по совместным закупкам похож на процесс совместной закупки вакцин от коронавирусной инфекции, поскольку это было «медленно и дорого».

Орбан добавил, что ожидает активные дебаты на предстоящем саммите стран Европейского союза в Брюсселе.

Ранее стало известно, что 20–21 октября Еврокомиссия на саммите ЕС планирует обсудить введение новых санкций в отношении РФ.

17 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз объявит о новых санкциях против Российской Федерации, когда определит новые «цели» для них, работа по санкциям идет постоянно.

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Санкции против России
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