БКФ: максимальные ставки по кредитам в российских банках поднялись выше 30%

Некоторые российские банки начали поднимать максимальные ставки по кредитам, в отдельных случаях этот показатель может достигать отметки выше 30%. Слова начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего приводит РИА Новости.

«Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов значительно выросли уже во втором квартале. Например, кредиты сроком до одного года и до 30 тысяч рублей подорожали с 26,2 процента годовых до 34,2 процента», — заявил Осадчий.

По его словам, одной из основных причин повышения максимальных ставок по кредитам стало обострение геополитической ситуации в мире и действие международных санкций против России. После мобилизации, начавшейся 21 сентября, эта тенденция продолжилась.

«Предельное значение по указанной категории теперь достигает 45,6 процента против 34,9 процента в третьем квартале», — заключил Осадчий.

19 октября «Известия» сообщили о возможном закреплении на законодательном уровне права россиян брать кредитные каникулы. Соответствующий законопроект может быть принят Госдумой до конца октября по итогам первого чтения. Срок кредитных каникул может составить полгода. При этом граждане смогут воспользоваться такой возможность только один раз — в случае снижения доходов на 30%.