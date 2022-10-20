Шольц подтвердил планы запустить в Германии два терминала по приему СПГ

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что ФРГ планирует до конца года запустить два первых в стране терминала по приему сжиженного природного газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Первые терминалы в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле будут подключены к сети до конца года», — сказал Шольц, добавляя, что «первые поставки через Лубмин также, возможно, скоро последуют».

По его словам, в следующем году к ним могут добавиться другие терминалы.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе продолжают снижаться из-за активных поставок сжиженного природного газа (СПГ) и высокого уровня заполняемости газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона. На спотовом рынке стоимость газа «на сутки вперед» продолжает падать и уже достигает $645 за 1 тыс. кубометров. Смягчению роста биржевых цен на газ также будет способствовать относительно теплая погода в октябре на территории стран Евросоюза. В то же время компенсировать резкое сокращение поставок российского газа позволяет высокая активность танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) в портах южноевропейских стран.