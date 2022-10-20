Мишустин назвал абсурдными намерения исключить РФ из глобальной торговли

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными. Его слова на форуме «Сделано в России» передает РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что Россия с давних времен была и остается важной составляющей глобальной торговли. По его мнению, мировую промышленность также достаточно сложно представить без российских ресурсов и товаров.

6 октября Еврокомиссия утвердила восьмой пакет санкций, введя ряд запретов в отношении оборонно-промышленного комплекса РФ. В него также включен потолок цен на российскую нефть и ограничительные меры на экспорт угля, определенные электронные компоненты для вооружений, технические изделия для авиационного сектора, импорт российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и приборов, пластмасс, транспортных средств и др.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал страны Группы семи (G7) ограничить цены на нефть и газ из России настолько, чтобы страна лишилась прибыли от них.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть