Мишустин назвал абсурдными намерения исключить РФ из глобальной торговли

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными. Его слова на форуме «Сделано в России» передает РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что Россия с давних времен была и остается важной составляющей глобальной торговли. По его мнению, мировую промышленность также достаточно сложно представить без российских ресурсов и товаров.

6 октября Еврокомиссия утвердила восьмой пакет санкций, введя ряд запретов в отношении оборонно-промышленного комплекса РФ. В него также включен потолок цен на российскую нефть и ограничительные меры на экспорт угля, определенные электронные компоненты для вооружений, технические изделия для авиационного сектора, импорт российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и приборов, пластмасс, транспортных средств и др.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал страны Группы семи (G7) ограничить цены на нефть и газ из России настолько, чтобы страна лишилась прибыли от них.